В МИД объяснили, что прекращение огня не будет означать заморозку конфликта

Украина вместе с Соединенными Штатами сделали важный шаг в достижении мира.
Соглашения о прекращении огня на линии фронта на 30 дней не означают, что война перейдет в стадию замороженного конфликта.
Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел Андрей Сибига.
Он отметил, что Украина вместе с Соединенными Штатами сделали важный шаг в совместном заявлении по итогам встречи в Джидде.
"Это шаг на опережение и доказывающий, что Украина готова продвигаться на пути к справедливому завершению войны. Украина не является препятствием миру, она является партнером в его восстановлении", — говорится в сообщении.
Дипломат заявил, что в совместном заявлении идет речь о временном прекращении огня, на ограниченное время в 30 дней, и только в случае взаимного согласия на него со стороны РФ. В дальнейшем США будут вести переговоры с РФ, готовы ли они к окончанию боевых действий.
"Почему важно именно такое временное прекращение огня — потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, который демонстрирует, кто действительно заинтересован в мире", — подчеркнул министр.
Также в совместном заявлении прямо фиксируется немедленное возобновление США обмена разведданными и предоставление военной помощи Украине.
"Кроме того, заявление посылает положительный сигнал непосредственно от лидеров Украины и США о подписании соглашения о минеральных ресурсах. Более того, оно прямо связывает это соглашение с гарантированием США долгосрочного процветания и безопасности Украины. Это то, к чему стремилась украинская сторона", — говорится в заявлении дипломата.
Отдельное внимание уделено освобождению пленных, гражданских лиц, возвращению украинских детей. Это была наша принципиальная позиция.
Также было важно для украинской стороны, чтобы было прямое упоминание, что в любых мирных переговорах должны участвовать европейские партнеры.
"Мы придерживаемся позиции: никаких решений по долгосрочной безопасности Европы без Европы". – говорится в заявлении.
Сибига добавил, что все подразделения Сил Обороны Украины продолжают выполнять боевые задания. Временное прекращение огня заработает только при принятии и одновременном выполнении Россией.
Ранее сообщалось, что в РФ прокомментировали возможные контакты с представителями США.
Мы ранее информировали, что Украина будет обсуждать с партнерами детали прекращения огня.
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