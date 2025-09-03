В МИД отреагировали на новую инициативу Путина о переговорах с Зеленским в Москве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Getty Images

По меньшей мере семь стран готовы организовать встречу между лидерами Украины и России для завершения войны. Среди них: Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция и три государства Персидского залива.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей заметке в соцсети Х.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов к такой встрече в любой момент.

«Это серьезные предложения, и президент Зеленский готов к такой встрече в любой момент», — подчеркнул он.

В то же время Сибига добавил, что Владимир Путин продолжает «играть в игры» со всем миром, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. «Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения. Только усиление давления может заставить Россию в конце концов отнестись к мирному процессу серьезно», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент России Владимир Путин предложил провести следующую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Москве.