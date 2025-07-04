В российских дронах обнаружили китайские компоненты: в МИД отреагировали и обратились к США

Китайские комплектующие в российских дронах / © СБУ

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал обнаружение в обломках БпЛА «Шахед-136»/«Герань-2», которыми Россия атаковала Киев в ночь на 4 июля, компонентов, недавно произведенных в Китае.

Об этом глава МИД написал в X.

«Какая ирония. После сегодняшней массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника „Шахед-136“/„Герань-2“, который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно», — говорится в сообщении.

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Сибига напомнил, что накануне в результате очередного российского обстрела пострадало здание Генконсульства Китая в Одессе.

«Нет лучшей метафоры для того, как Путин продолжает эскалацию своей войны и террора, привлекая к ней других, в том числе северокорейские войска, иранское оружие и некоторых китайских производителей. Безопасность в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе неразрывно связана. Это не соревнование за внимание. Противодействие российской агрессии и террору в Европе непосредственно способствует укреплению безопасности на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе», — добавил министр иностранных дел Украины.

Глава МИД призвал Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление на Москву и ее партнеров, поддерживающих российский военный потенциал.

«Мы призываем Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в Москве и его военный бюджет, так и на всех остальных во всем мире, кто поддерживает военные усилия России и позволяет Путину продолжать убивать людей в Украине. Ждать больше нет времени», — добавил Сибига.

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Ранее мы сообщали, что СБУ нашла в российских дронах, выпущенных по Украине 4 июля, компоненты маркированные, как продукция китайского завода Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd.

В результате атаки пострадали несколько районов столицы. Зафиксированы масштабные пожары, разрушены жилые дома. К сожалению, под завалами нашли погибшего человека. Из-за продуктов горения качество воздуха существенно ухудшилось — худшая ситуация в Печерском районе, по данным SaveEcoBot.