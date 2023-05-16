В МИД отреагировали на возобновление авиасообщения между Грузией и Россией

Мир изолирует Россию, чтобы она прекратила свою агрессию против Украины.

В тот момент, когда весь цивилизованный мир пытается максимально изолировать российских оккупантов, Тбилиси пытается наладить отношения с агрессорами, хотя Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.

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Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко написал в своем Twitter.

Он напомнил, что мир изолирует Россию, чтобы она прекратила свою агрессию против Украины.

"Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои. При этом 20% территории Грузии остаются безнаказанно оккупированными Россией. Кремль наверняка обрадуется такому результату", — написал Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что первый прямой авиарейс между Россией и Грузией состоится 17 мая. С тех пор 7 раз в неделю российский авиаперевозчик "Азимут" сможет совершать прямые перелеты из Москвы в Тбилиси.

Кроме того, мы ранее информировали, что официальный представитель внешнеполитической службы союза Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС сожалеет о том, что власти Грузии решили возобновить авиасообщение со страной-агрессорской Россией.

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