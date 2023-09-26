В МИД отреагировали на якобы "обещание" Украине скорейшего вступления в ЕС после "свержения власти Польши"

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко опроверг заявление, обнародованное рядом польских СМИ о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине быстрое вступление в Евросоюз в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши.

Об этом он написал в Facebook.

Корреспондентка польского телевидения ТVP в Брюсселе Доминика Чосыч о таком "обещании" написала в соцсети Х.

"В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали украинским властям быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнюю польскую власть. Они аргументируют это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения", — говорится в ее сообщении.

Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что такое заявление не соответствует действительности.

"Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", — отметил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии и поддержку пути Украины к членству в ЕС и НАТО.

"Также глубоко благодарны полякам, проявляющим солидарность с украинцами. Убеждены в безуспешности усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться попыткам провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", — написал представитель МИД.

Напомним, в Польше заявили, что Германия нарушает ее суверенитет по усилению визового контроля.

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