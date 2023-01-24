В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о "пакте о ненападении" от Украины

В ведомстве подчеркивают, что у страны нет агрессивных намерений.

Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина не имеет агрессивных намерений в отношении соседней Беларуси. Более того – Киев предостерегает Минск от участия в войне на стороне Российской Федерации.

Так в комментарии "УП" он прокомментировал заявление диктатора Александра Лукашенко по поводу "пакта о ненападении".

"Россия всячески пытается втянуть Беларусь в непосредственную войну. Украина предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов. Со своей стороны, подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси", — подчеркнул представитель МИД.

В свою очередь Украина, подчеркнул Николенко, готова к любому развитию событий и будет действовать, реализуя право на самооборону, предусмотренное Уставом ООН. По словам пресс-секретаря МИД, Силы обороны Украины и правительство имеют четкий план действий на случай усиления угрозы со стороны соседней Беларуси.

Напомним, самопровозглашенный президент Лукашенко заявил, что Киев предлагает заключить Минску пакт о ненападении. Мол, для того чтобы белорусские войска не двигались в Украину. Впрочем, детали такого предложения диктатор Беларуси не рассказал.

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