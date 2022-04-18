В МИД отреагировали на заявления президента Сербии о "минировании самолетов", которые летят в Москву

В МИД отреагировали на заявления президента Сербии о "минировании самолетов", которые летят в Москву

Каждый день Россия убивает украинцев, однако сербский президент об этом молчит.

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил о якобы "минировании сербских самолетов", летящих в Москву и обвинил в этом Украину. В МИД Украины заявили, что это не соответствует действительности.

Об этом сказал спикер МИД Олег Николенко.

"Категорически отвергаем безосновательные обвинения президента Сербии. Его заявления о якобы причастности Украины к сообщениям о минировании самолетов сербских авиакомпаний, совершающих полеты в РФ, не соответствуют действительности. Разочарованы, что Сербия до сих пор не присоединилась к санкциям ЕС, наложенным против России за ее ничем спровоцированную войну против Украины", — объяснил спикер МИД.

Николенко подчеркнул, что ежедневно Россия наносит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, убивает мирных жителей, разрушает гражданскую инфраструктуру.

"Жесткие санкции и единство демократического мира способны остановить эту войну. Призываем Белград встать на сторону правды и в полной мере приобщиться к поддержке Украины и отстаиванию ценностей, на которых основана объединенная демократическая Европа", — сказал Николенко.

Напомним, президент Сербии заявил, что якобы Украина причастна к сообщениям о "минировании сербских самолетов". Он утверждает, что по данным сообщениям стоят две страны: одна – член ЕС, другая – Украина.

"Сегодня пилот получил сообщение о бомбе где-то над Словакией, но он продолжал лететь, потому что мы знаем, что сообщения ложны", — сказал Вучич в интервью телеканалу TV Pink.

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