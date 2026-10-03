В МИД ответили на сообщение о возможном выезде посольств из Киева

МИД Украины

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В МИДе Украины отреагировали на публикацию The Guardian о том, что некоторые западные посольства якобы готовят резервные планы эвакуации из Киева на фоне российских атак.

Об этом пишет LIGA.net

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Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что украинская сторона не получала от иностранных дипломатических представительств никаких уведомлений о намерении покинуть столицу.

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"По состоянию на данный момент мы в МИДе никаких подобных запросов или уведомлений от иностранных дипмиссий о планах куда-то переезжать не получали", — сказал он.

Ранее The Guardian сообщила, что отдельные западные посольства вроде бы разрабатывают резервные варианты эвакуации во Львов или на восток Польши в случае усиления российских ударов по дипломатическим представительствам. В то же время публично дипломаты подчеркивают, что планируют оставаться в Киеве.

Издание также ссылалось на неназванных дипломатов, говоривших об ухудшении ситуации в столице.

Напомним, что ранее в Киеве раздались новые взрывы : «прилетело» у западного посольства и по составу

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