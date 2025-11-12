В МИД ответили, почему мирные переговоры с Россией прекращены

Переговоры Украины и России. / © ТСН.ua

Мирные переговоры с Российской Федерацией в текущем году завершились почти без результата. В настоящее время они прекращены.

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии The Times.

"Поскольку мирные переговоры в этом году завершились с незначительным прогрессом, они теперь прекращены", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в течение лета Киев сосредотачивал свои усилия на том, чтобы добиться большего количества действий от международных партнеров, чтобы побудить "фюрера" РФ Владимира Путина к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским с глазу на глаз. Ведь, подчеркнул Кислица, "в российской системе приходится сталкиваться непосредственно с диктатором".

Кислица также отметил, что отсутствие прогресса не стало для него неожиданностью. Замглавы МИД говорит, что "в условиях диктатуры невозможно вести творческие дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора".

Они имеют очень жесткий мандат и должны защищать любые позиции, которые им предоставили. Кроме того, у вас были люди, которые контролировали друг друга, а затем они отчитывались друг другу, насколько жестко они излагали свою позицию", - сказал он.

Как сообщалось, Кислица рассказал, что во время встреч в Стамбуле 16 мая, 2 июня и 23 июля россияне провоцировали украинцев для срыва переговоров, а также избегали обсуждения конкретных шагов к миру. По его словам, члены делегации РФ предлагали создавать рабочие группы или чат в WhatsApp, чтобы «обмануть американцев, создав видимость прогресса и избежать новых санкций».

Напомним, на днях временный поверенный по делам России в Турции Алексей Иванов заявил, что РФ якобы готова "к продолжению прямых переговоров с украинской стороной". Впрочем, традиционно подчеркивают в Москве, будто нужна "политическая воля со стороны Киева".