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В МИД Польши иронически прокомментировали инициативу Венгрии по референдуму о вступлении Украины в ЕС

В МИД Польши иронически прокомментировали инициативу Венгрии по референдуму о вступлении Украины в ЕС

Сикорский об инициативе Орбана / Фото: Associated Press

Венгерский премьер Орбан хочет провести референдум по вопросу вступления Украины в ЕС.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал предложение венгерского премьера Виктора Орбана провести референдум по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

Он заявил, что ему было бы интересно увидеть результаты референдума в Евросоюзе относительно венгерского членства.

"Венгрия намерена провести референдум по поводу будущего членства Украины в Европейском Союзе. И мне было бы интересно увидеть результаты референдума в ЕС по членству Венгрии Орбана", — отметил Сикорский.

Ранее сообщалось, что США планируют вывести войска из Германии и перебросить их в Венгрию.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство проведет опрос венгров по их поддержке вступления Украины в ЕС.

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