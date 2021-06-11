В МИД Польши назвали "ошибкой" саммит Байдена с Путиным до встречи с Зеленским

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.
Польша пыталась добиться того, чтобы Украина была специальным гостем саммита НАТО, который стартует в Брюсселе 14 июня.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет Dziennik Gazeta Prawna.
Глава МИД Польши также раскритиковал очередность встреч Джо Байдена, поскольку, по его мнению, сначала президенту США следовало бы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а потом уже с российским президентом Владимиром Путиным.
"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным. Между тем порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не "операцией сохранения лица". Это еще одна ошибка", — сказал он.
Также он подчеркнул, что Польша выступает за перспективу членства в НАТО таких стран, как Украина или Грузия, но считает, что пока эту проблему решить невозможно.
Напомним, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.
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