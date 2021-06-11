В МИД Польши назвали "ошибкой" саммит Байдена с Путиным до встречи с Зеленским

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Польша пыталась добиться того, чтобы Украина была специальным гостем саммита НАТО, который стартует в Брюсселе 14 июня.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

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Глава МИД Польши также раскритиковал очередность встреч Джо Байдена, поскольку, по его мнению, сначала президенту США следовало бы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а потом уже с российским президентом Владимиром Путиным.

"На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, но это произойдет после встречи с Владимиром Путиным. Между тем порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не "операцией сохранения лица". Это еще одна ошибка", — сказал он.

Также он подчеркнул, что Польша выступает за перспективу членства в НАТО таких стран, как Украина или Грузия, но считает, что пока эту проблему решить невозможно.

Напомним, заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

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