В МИД Польши отреагировали на сомнительное высказывание Дуды относительно Крыма

В польском МИД отреагировали на скандал вокруг высказывания Дуды по поводу украинского Крыма.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский после спорного заявления президента Дуды о Крыме подчеркнул, что Польша признает независимость Украины в ее международно установленных границах.

Об этом он написал в своем Х (Twitter).

"Польша признает независимость Украины в пределах ее международно признанных границ, которые были неоднократно подтверждены Российской Федерацией: начиная с Договора от 19 ноября 1990 года, Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года и Договора о границе от 28 января 2003 года", - отметил Радослав Сикорский.

Скандальное заявление Дуды о Крыме

На днях польский президент Анджей Дуда в одном из своих заявлений поставил под вопрос возвращение аннексированного 2014-го Крыма под контроль Киева. Захваченный полуостров он назвал "особым местом, в том числе по историческим причинам". Ведь "если мы посмотрим исторически, он больше времени был в руках России". Кроме того, президент Польши подчеркнул, мол, не знает, отвоюет ли Украина Крым назад.

В то же время, посол Украины Василий Зварыч отметил, что "Крым — это Украина: так есть и так будет".

"Международное право — основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деоккупация Крыма — наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это бесспорно. Мы верим и действуем вместе", — подчеркнул дипломат.

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