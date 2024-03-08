В МИД Польши заявили, что коалиция западных войск может быть размещена в Украине

В МИДе Польши напомнили, что подобный прецедент уже был в истории.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что идея президента Франции о размещении западных войск в Украине вполне полезна для давления на Кремль.

Об этом Сикорский заявил на конференции 8 марта в польском Сейме, посвященной 25-летию членства Польши в НАТО, сообщает ЕП.

Польский дипломат напомнил, что подобный прецедент уже существовал в истории, когда в 1953 году коалиция государств по решению Совбеза ООН помогала одной из сторон в Корейской войне.

"Помните, на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций сразу после вторжения более 140 стран из 190 проголосовали за то, чтобы осудить агрессию как неприемлемую. Это не просто заявление для печати, это создание правовой базы", – считает он.

Сикорский считает, что коалиция стран может создать армию для прекращения агрессии.

"Вот почему я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет доброе намерение, а именно – чтобы именно российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и потому мог планировать свои сценарии", – подчеркнул Сикорский.

Он добавил, что на стороне кран Запада должен играть "способность к творчески определенной и асимметричной эскалации".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон назвал важное условие отправки войск в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики".

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