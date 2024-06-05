В МИД прокомментировали заявления Китая о поддержке их "мирного плана" другими странами

В МИД заявили, что все, кто действительно стремится к миру в Украине, должны присутствовать на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что участие представителя Китая в Саммите мира могло бы быть хорошим поводом для внесения практического вклада в установление справедливого и долговременного мира в Украине.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Таким образом, в МИД отреагировали на заявление иностранных дел КНР Ван И о том, что более двух десятков стран выразили поддержку видению Пекина относительно решения войны в Украине.

В МИД заявили, что все, кто действительно стремится к миру в Украине, должны присутствовать на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

"Китай справедливо декларирует уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира и настроенность всеми силами бороться за мир. На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира. Считаем, что все страны, искренне стремящиеся к восстановлению мира, должны работать вместе над его успешным проведением, а не прилагать усилия, чтобы поднять саммит", – говорится в сообщении.

Также в МИДе заявили, что участие Китая в саммите было бы сигналом о том, что Пекин сбалансирует свое участие в процессе между сторонами.

"Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью сделать практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности. На фоне четырех саммитов между Китаем и государством-агрессором Россией на уровне лидеров, состоявшихся с начала полномасштабного вторжения, это был бы важный сигнал сбалансированной позиции Китая", — подчеркнули в МИДе.

В МИД отметили, что именно Украина, на территории которой идет война, как сторона, которая в полной мере испытывает страдания от разрушительных последствий российской агрессии, должна определять, каким должен быть мир.

"Единственной справедливой основой для достижения такого мира является Формула мира Президента Украины Владимира Зеленского", – добавили в министерстве.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что более двух десятков стран выразили поддержку видению Пекина по решению войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США отреагировали на отказ Китая участвовать в Саммите мира.

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