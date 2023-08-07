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В МИД РФ истерически отреагировали на переговоры в Саудовской Аравии

В МИД РФ истерически отреагировали на переговоры в Саудовской Аравии

Россиян не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию / Фото: Associated Press

Реакция Москвы на состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры о мирном урегулировании в Украине оказалась предсказуемой.

Ни один из 10 пунктов "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского не направлен на поиск переговорно-дипломатического разрешения кризиса, а их совокупность является бессмысленным ультиматумом России, нацеленным на затягивание боевых действий.

Об этом заявили в МИДе РФ.

"Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют никакой добавленной стоимости", — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Захарова снова повторила требования РФ:

  • Киев должен прекратить военные действия
  • Запад — поставки вооружения
  • Украина должна смириться с потерей территорий
  • отказаться от вступления в военные союзы
  • обеспечить "демилитаризацию и денацификацию"

Напомним, с 5 по 6 августа в Саудовской Аравии состоялись переговоры об украинской "формуле мира". Участие в них приняли высокопоставленные чиновники и дипломаты из около 40 стран, в том числе Индии и Китая. Россию туда не пригласили, ведь задача этой встречи – распределить между странами-участниками пункты украинской "формулы мира".

Издание Financial Times по итогам этих переговоров подготовило статью, в которой говорится, что Китай дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны в Украине. Европейские инсайдеры СМИ констатировали, что "Россия становится все более и более изолированной".

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