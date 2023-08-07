В МИД РФ назвали "бессмысленным" саммит в Саудовской Аравии, потому что Москву не пригласили

Министерство иностранных дел России осудило усилия международных чиновников, чтобы найти мирное урегулирование войны в Украине.

Министерство иностранных дел России выступило с критикой международных официальных лиц, проводивших саммит в Саудовской Аравии 5-6 августа относительно мирного урегулирования войны в Украине. Там заявили, что переговоры не имеют "наименьшую ценность", поскольку Москва – в отличие от Киева – не была приглашена.

Об этом пишет AP.

Высокопоставленные должностные лица из примерно 40 стран собрались в Джидде на встречу, цель которой согласовать ключевые принципы относительно того, как прекратить войну России против Украины.

В МИД РФ заявили, что "без участия России и без учета интересов Москвы встреча была бессмысленной". Там также заявила, что Россия якобы открыта к дипломатическому решению на своих условиях, которое положило бы конец войне.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские войска должны полностью выйти из оккупированных территорий и никакого компромисса по этому поводу со стороны Киева не будет.

Напомним, на саммите в Саудовской Аравии участники достигли понимания по поводу уважения к территориальной целостности Украины. Также было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", предложенной Киевом.

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