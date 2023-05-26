В МИД РФ произошла истерика из-за заявлений помощника Байдена о Крыме

В российском Министерстве иностранных дел случилась истерика из-за заявлений советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, который сказал, что Крым это Украина.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Российский МИД вызвал "старших дипломатов" США и выразил "решительный протест" из-за "неприемлемых высказываний" Салливана, который "фактически одобрил удары вооруженных формирований режима в Киеве по российской территории, включая Республику Крым и Белгородскую область".

Кроме того, в МИДе РФ возмущены действиями США, которые помогают Украине защититься от российских агрессоров и назвали их "стороной конфликта". "Враждебные действия США, давно ставшие стороной конфликта, бросили российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, что чревато непредсказуемыми последствиями", — заявили в российском МИД.

В МИД РФ не указали, какое именно высказывание Салливана возмутило их, однако западные СМИ связывают это истерическое заявление с высказываниями советника Байдена во время интервью телеканалу CNN в воскресенье, 21 мая.

"Мы не налагали ограничений на способность Украины наносить удары по своей территории в пределах ее международно признанных границ. Мы сказали, что не позволим Украине с американскими системами, западными системами атаковать Россию. И мы считаем, что Крым – это Украина", – сказал он. тогда.

Напомним, ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявлял, что у России нет никаких шансов победить Украину, а ее планы оккупировать Донецкую и Луганскую области — недостижимы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в оккупированном Крыму его самопровозглашенный "председатель" Сергей Аксенов начал вербовать бойцов, потому что не уверен, что российская армия может его "защитить".

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