В МИД РФ заявили, что "Украина не имеет права на суверенитет"

В МИД РФ заявили, что "Украина не имеет права на суверенитет"

Признание "ЛДНР" нарушением территориальной целостности Украины в РФ не считают.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Украина не принадлежит к государствам, которые имеют право на суверенитет".

Об этом он заявил пропагандистскому телеканалу "Россия 24", пишет "Интерфакс".

Так, по словам Лаврова, "право на суверенитет должно соблюдаться только в отношении государств, представляющих весь народ, проживающий на их территории, Украина с 2014 года к таковым не принадлежит".

"Думаю, никто не может утверждать, что украинский режим, начиная с государственного переворота 2014 года представляет весь народ, проживающий на территории украинского государства", — заявил российский министр иностранных дел в ответ на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о том, что признание "ДНР" и "ЛНР" нарушает суверенитет Украины.

"Если говорить о принципе суверенитета и территориальной целостности, то один из ключевых документов, который все юристы рассматривают в качестве базового для толкования Устава (ООН), является декларация о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами. Никогда нигде эта декларация не подвергалась сомнению", – сказал Лавров.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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