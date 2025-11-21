В МИД России еще в глаза не видели "мирного плана" Трампа

Мария Захарова / © Associated Press

Россия официально не получала от США никаких планов по урегулированию в Украине.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас в средствах массовой информации много утечек: обсуждения, пункты, планы. В одних статьях речь идет об одном количестве пунктов, в других о другом количестве пунктов… Официально российская сторона, Министерство иностранных дел, а это установленный канал общения с Соединенными Штатами Америки, таких предложений, планов не получало», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москве пока не сообщали о согласии Киева вести переговоры по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над «мирным планом», который получила от американской стороны, однако она очертила четкие и незыблемые «красные линии», касающиеся территориальной целостности и суверенитета страны.