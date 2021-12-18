В МИД России назвали "неуместными" требования дать гарантии ненападения на Украину

В Москве продолжили обвинять Киев

В Москве считают неуместными требования США и НАТО к России по "каким-то мерам", а гарантии ненападения на Украину РФ "дала еще Будапештскому меморандуму"

Об этом заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Относительно гарантии ненапада на Украину российское чиновник заявил: "Они требуют от нас каких-то мер на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и формой такого рода требований".

Заместитель российского министра подчеркнул, что "требования неуместны".

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"Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – сказал Рябков.

Не забыл чиновник МИД РФ и обвинить Киев "за попустительство западных покровителей" и извращение смысла Будапештского меморандума.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах по обеспечению безопасности РФ и государств-членов НАТО. В проекте есть несколько пунктов, которые касаются непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

Впоследствии в Белом доме отреагировали на предложения России о начале переговоров по европейской безопасности. Пресссекретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты видели договор и требования РФ и проводят консультации с партнерами Европы, без которых переговоры с Россией невозможны.

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