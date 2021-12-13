Россия угрожает войной, если США и НАТО не согласятся с их требованиями

Россия угрожает войной, если США и НАТО не согласятся с их требованиями

Это уже не первые угрозы со стороны кремлевских чиновников.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России касательно гарантий безопасности.

Об этом сообщает провластное издание "РИА Новости".

"Если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности, будет военный ответ, будет новый виток конфронтации", — заявил Рябков и добавил, что "Соединенные Штаты и Альянс не реагируют на российские предложения".

Он уточнил, что Россия опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжелыми последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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