В МИД России считают, что заявления США по "Северному потоку-2" не изменят позицию РФ

"Северный поток — 2" будет построен!", — уверяют россияне

Заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока-2" не повлияют на позицию РФ по поводу этого проекта.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, — пишут РИА Новости

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон намерен сделать "все возможное", чтобы "Северный поток — 2" не стал "политическим оружием Москвы". При этом глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен заявил, что Штаты активно общаются с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева из-за трубопровода, построенного в обход Украины.

По словам Рябков, США "слышат только себя и слушают только тех, кто им поддакивает либо каким-то образом играет в их оркестре".

"Северный поток — 2" будет построен!" — резюмировал он.

Напомним, что администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2".

ТСН.ua разбирался, зачем Байден называет Путина "убийцей", а затем решает не санкционировать "Северный поток-2", и к чему в случае наихудшего сценария готовиться Украине. Читайте об этом по ссылке.

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