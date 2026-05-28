В МИД сделали заявление об окончании войны с РФ: у Украина и ЕС есть "карты"

Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что у Украины и Европейского Союза достаточно рычагов, чтобы приблизить завершение войны с Россией. По его словам, сейчас настал момент, когда эти возможности нужно использовать.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает корреспондент "Европейской правды".

Сибига принял участие в неформальном заседании министров иностранных дел ЕС в формате "Гимних", состоявшемся 27 мая в Лимасоле на Кипре. Во время встречи он подчеркнул, что Европа должна действовать более решительно, поскольку ситуация в войне меняется, а украинская асимметричная стратегия уже дает результаты.

"Украина имеет карты. Европа имеет карты. У нас сильная позиция. Пора ее разыграть. В то время как динамика войны меняется, а асимметричная стратегия Украины приносит результаты, именно сейчас Европа должна действовать решительно и приблизить мир — как дополнение к основному переговорному треку под лидерством США", — заявил Сибига.

Какие шаги предлагает Украина

Глава МИД подчеркнул, что партнеры должны начать не с дискуссий о персоналиях будущих переговорщиков, а с конкретных и реалистичных шагов, которые могут принести практический результат.

Среди таких шагов Сибига назвал:

прекращение огня в отношении аэропортов и морских портов;

возврат гражданских заложников;

демилитаризацию Запорожской АЭС;

создание гуманитарного коридора из оккупированных Олешек в Херсонской области, где люди неделями остаются без пищи, воды и лекарств.

По словам министра, Европа должна действовать единым голосом и четко определить мандат для дальнейших усилий.

"Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которая возглавит эти усилия. Нужно четко определить мандат - и он должен представлять единый голос Европы. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов - прежде всего санкции и замороженные российские активы", - подчеркнул Сибига.

Когда может закончиться война в Украине: что говорят эксперты

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что Россия продолжает использовать угрозы массированных ударов по украинским городам как инструмент давления как на Украину, так и на ее западных партнеров. По его словам, заявления Кремля о возможности "разбомбить Киев" имеют ограниченную практическую основу и в значительной степени работают как информационно-психологическая операция.

Эксперт также обращал внимание на применение Россией комплекса "Орешник", однако считает, что его эффективность не следует преувеличивать. По его мнению, такие действия Кремля направлены, прежде всего, на запугивание и попытку повлиять на позицию союзников Украины.

В то же время бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своих публичных оценках давала сдержанный прогноз относительно предстоящей войны. Она не исключала, что ситуация в Европе будет оставаться напряженной еще долгое время, а вопросы обороны и поддержки Украины не потеряют актуальности даже в более долгой перспективе.

На этом фоне украинская сторона настаивает: для приближения мира нужны не отвлеченные дискуссии, а конкретные решения — усиление санкционного давления на Россию, использование замороженных российских активов и шаги, которые могут заставить Кремль считаться с позицией Украины и Европы.

