В МИД Турции не исключают "неприятных решений" по территориям Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключает "неприятных решений" по территориям во время мирных переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом сообщает TRT.

"В идеальном мире мы хотели бы видеть сохранение территориальной целостности Украины. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в результате этой войны нам приходится принимать некоторые неприятные решения. Это то, что пытаются решить сейчас: что могут удержать, что оставить, что отложить", — сказал Фидан.

По его словам, сейчас США, Европа и другие работают над аспектами мирного плана. Он подчеркнул, что "сочетание краткосрочной срочной потребности в прекращении огня с долгосрочными стратегическими вопросами" является важнейшим на сегодняшний день.

Также он подчеркнул, что Анкара готова играть свою роль в прекращении войны и последующем восстановлении Украины.

Напомним, источники издания Axioc обнародовали точную дату встречи делегаций США и РФ в Саудовской Аравии, где речь пойдет о завершении российско-украинской войны. С американской стороны в переговорах примет участие госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф и советник по нацбезопасности Майк Уолц.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва делегировала на переговоры двух топ-чиновников — главу МИД Сергея Лаврова и советника президента РФ по внешней политике Юрия Ушакова. Он подчеркнул, что должностные лица будут договариваться о визите президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

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