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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В МИД Турции отреагировали на переговоры России и Украины: что сказал глава

Министр выразил надежду, что переговоры Украина-Россия в Стамбуле станут толчком к миру.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Хакон Фидан

Хакон Фидан / © Associated Press

Турция поддерживает идею проведения переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле, запланированных на 15 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, слова которого цитируют Sky News и Anadolu.

По словам Министра, Анкара считает, что переговоры могут стать новым этапом в отношениях Киева и Москвы.

«После трех лет страданий мы видим, что открылось окно возможностей. Переговоры в Стамбуле могут стать шансом «открыть новую страницу» в войне между Россией и Украиной «, — подчеркнул Фидан.

Выступая на открытии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО, он отметил, что альянс сегодня сталкивается с рядом глобальных кризисов.

«Мы разделяем видение генерального секретаря. Следует сформировать сеть безопасности, которая охватывает территорию от Техаса до Анкары «, — сказал глава турецкой дипломатии.

Он также добавил, что на встрече планируется обсудить архитектуру европейской безопасности и пути к продолжительному и справедливому миру в Украине.

Переговоры о мире в Украине: подробности

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже отправился в Турцию с главой МИД Андреем Сибигой, главой ОПУ Андреем Ермаком и его заместителями — Игорем Жовквой и Игорем Брусило.

По информации информированного источника, Зеленский проведет первую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом около 13:00.

В Турцию для участия в переговорах отправилась делегация во главе с помощником «фюрера» России Владимиром Медынским. Однако самого диктатора-президента на встрече не будет. Хотя 10 мая он сам настаивает на возобновлении переговорного процесса.

Встречу решил пренебречь и находящимся в Катаре президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Путин именно потому отказался от участия в переговорах. По словам главы Белого дома, «зачем ему (Путину — ред.) ехать, если я не еду».

А вот министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уже предостерег от трех стратегических ловушек, которые могут сорвать мирный процесс. По его словам, главными угрозами являются: проведение переговоров без прекращения огня, попытка навязать Украине демилитаризацию без надлежащих гарантий безопасности и преждевременную отмену санкций против РФ.

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