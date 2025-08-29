В МИД Турции рассказали об изменениях в требованиях России: что теперь хочет РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / © Associated Press

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что в последние месяцы произошли важные сдвиги в позиции России относительно войны в Украине.

Об этом пишет tgrthaber.com.

Он напомнил, что в третьем раунде переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные позиции, позже вынесенные на обсуждение во время встреч на Аляске. "Тогда мы увидели начало конца", — отметил Фидан.

По его словам, Россия больше не настаивает на контроле над всей территорией четырех украинских областей. В настоящее время речь идет о содержании линии фронта в Запорожье и закреплении за РФ 25–30% территории Донецкой области.

«Тот факт, что Москва согласилась гарантировать эти условия механизмом безопасности, впечатляет. Это создает основу для будущего урегулирования, хотя и ставит сложные вызовы перед обеими странами, особенно Украиной», — подчеркнул он.

Фидан добавил, что стратегическая потеря части Донбасса усложняет оборону остального региона. В то же время, система международных гарантий может уравновесить ситуацию и предоставить пространство для дальнейшего диалога.

Напомним, 25 августа Трамп заявил , что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности , работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности – это и вопрос финансирования ВСУ.