В МИД Украины обвинили Лаврова в антисемитизме из-за заявлений о Зеленском

Украина призывает международное сообщество дать четкую оценку риторике российских чиновников, не впервые прибегающих к антисемитским и манипулятивным высказываниям.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подверг критике высказывания главы МИД России Сергея Лаврова, который назвал президента Украины "чистым нацистом и предателем еврейского народа".

Тихий напомнил, что в 2022 году Лавров уже делал антисемитские заявления, в частности утверждал, что у Гитлера "текла еврейская кровь".

"Такие заявления не просто безумны. Они должны быть названы тем, чем они на самом деле: антисемитизм. Мы призываем Израиль и еврейские организации по всему миру осудить неоднократную и возмутительную ложь Лаврова", — написал Тихий.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил истерический выпад в сторону украинского лидера Владимира Зеленского. Политик страны-агрессорки назвал президента Украины "нацистом".