В МИД Украины объявили о последствиях для Путина, если РФ откажется от перемирия

Андрей Сибига / © Getty Images

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Россия теряет возможность покончить с убийствами, а в очередной раз показывает главную цель Кремля — продолжать войну. Владимир Путин должен понимать, какие его последствия будут ожидать в случае отказа от режима прекращения огня.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украинский министр рассказал, что россияне игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжают активные военные действия на фронте.

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«Москва теряет еще одну возможность покончить с убийствами. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России — продолжать войну. Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии», — сказал Сибига.

Глава МИД напомнил, что Владимир Зеленский согласился на личную встречу с Владимиром Путиным, однако ответа из Кремля до сих пор нет. Как следствие, Сибига указал на последствия таких действий российского диктатора.

«Мы обсудили с союзниками решительные шаги, в частности, санкции против банковского сектора, Центробанка РФ, российской энергетики, которые могут быть осуществлены одновременно с новыми пакетами оборонной помощи Украине. Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны», — отметил Сибига.

Напомним, представитель правительства Федеративной Республики Германия Штефан Корнелиус заявил, что Кремль должен ответить на предложение о 30-дневном перемирии в Украине до конца 12 мая, иначе немецкое правительство приступит к подготовке новых санкций против России.

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам заседания «коалиции желающих» в Киеве 10 мая объявил о перемирии на 30 дней с 12 мая при условии, если на полное прекращение огня согласится и РФ.

Источники агентства Bloomberg сообщили, что президент США Дональд Трамп поддержит ультиматум Путину, если перемирие в Украине не будет достигнуто, и Вашингтон также может ввести новые санкции против РФ.