В МИД Украины остро отреагировали на высказывания Дуды об угрозах возвращения украинских воинов с фронта

В МИД Украины отреагировали на высказывания польского президента Анджея Дуды об угрозах возвращения украинских воинов с фронта. В украинском внешнеполитическом ведомстве говорят, что украинские воины – не преступники, а защита всей Европы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой МИД Украины.

"Мы искренне благодарны Польше за масштабную помощь, оказанную Украине, а также лично президенту Польши Анджею Дуди — за последовательное продвижение интересов Украины и призывы к партнерам увеличить поддержку нашего государства. В то же время мы не согласны с представлением украинских воинов, которые сегодня рискуют жизнью, защищая Европу от российского нашествия, как потенциальной угрозы для европейской безопасности", – говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что после 2014 года, когда сотни тысяч украинцев уже прошли через фронт, никакого существенного роста преступности или угроз для Польши или Европы не наблюдалось. Кроме того, еще с первых лет российской агрессии Украина уделяет приоритетное внимание адаптации, социализации и интеграции воинов и рассчитывает на дальнейшую помощь партнеров в этом важном деле.

"Украинские воины и ветераны являются не угрозой, а фактором безопасности для Украины, Польши и всей Европы. Они залог свободного и стабильного европейского будущего. Мы убеждены, что смелые украинские мужчины и женщины, которые стали на защиту своей страны и всего мира от российских захватчиков, заслуживают высочайшего уважения", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times выразил мнение, что окончание войны России против Украины может привести к всплеску международной организованной преступности. Дуда выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перевернется через границу из Украины в Польшу и коснется также Западной Европы и США. Президент Польши сравнил ситуацию с Россией в начале 1990-х годов — тогда среди ветеранов десятилетней советской оккупации Афганистана стремительно набрали обороты бандитизм и насилие с применением огнестрельного оружия.

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