В МИД Украины отреагировали на возможную встречу Трампа с Путиным

В ведомстве подчеркнули – "главное сейчас то, что мы ждем встречи наших президентов: президента Трампа и президента Зеленского".

В МИД Украины прокомментировали возможную встречу новоизбранного президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Там также заявили о готовящемся контакте американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий сказал на брифинге 10 января.

Тихий высказался о потенциальной встрече Трампа с Путиным.

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"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим. Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны", – рассказал спикер МИД.

Он добавил, что "главное сейчас то, что мы ждем встречи наших президентов: президента Трампа и президента Зеленского". Тихий сообщил о подготовке к украинско-американским контактам на самом высоком уровне сразу после инаугурации Трампа.

"Мы все ожидаем прямого, личного контакта между президентом Зеленским и Трампом. Мы ожидаем, что контакты состоятся как можно скорее после инаугурации Трампа", – сказал спикер МИД.

Напомним, накануне Трамп заявил, что Путин хочет с ним встретиться, "и мы это организовываем".

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