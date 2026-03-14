В МИД Украины ответили Ирану на угрозу из-за помощи Израилю дронами: что сказали

Георгий Тихий / © МИД Украины

Иран годами помогает России в войне против Украины, предоставляя дроны и военные технологии. Поэтому заявления представителей Тегерана с угрозами по адресу Киева выглядят абсурдными.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По словам дипломата, иранский режим напрямую способствует российской агрессии против Украины.

В частности, речь идет о передаче беспилотников и технологий, которые Россия использует для атак на украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В этом контексте, подчеркнул Тихий, заявления иранских представителей о праве на самооборону выглядят противоречиво.

«Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для войны против Украины», — отметил представитель МИД.

В Министерстве иностранных дел также обратили внимание на то, что представители Ирана ссылаются на статью 51 Устава ООН, предусматривающую право государства на самооборону.

Однако, по словам Тихого, подобные аргументы выглядят абсурдно, если учесть роль Тегерана в поддержке российской агрессии. Он сравнил такую риторику с ситуацией, когда человек, совершающий преступление, пытается оправдать свои действия нормами закона.

В Киеве отмечают, что иранский режим должен понести ответственность за свои действия.

Речь идет как о поддержке войны России против Украины, так и других преступлениях, которые, по словам украинских дипломатов, были совершены как против иранского народа, так и против других государств.

Зеленский заявлял, что в ударных дронах «Шахед», обнаруженных на Ближнем Востоке, зафиксированы детали с маркировкой «Сделано в России». Это свидетельствует о возможном использовании российских компонентов в производстве таких беспилотников.

Помощь россии в войне с Ираном — последние подробности

Напомним, ранее Зеленский также заявлял, что сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере продолжает углубляться. По его словам, Москва все активнее поддерживает иранский режим, в частности, передавая технологии и вооружения.

Глава государства отмечал, что если ранее взаимодействие двух стран имело преимущественно политический характер, то сейчас речь идет уже о более практическом военно-техническом сотрудничестве. По мнению Зеленского, такая тенденция может привести к дальнейшему обострению ситуации на Ближнем Востоке.

Президент также проводил параллели с участием Северной Кореи в поддержке России во время войны против Украины. Он предполагал, что подобный сценарий может повториться и по Ирану, когда одна из стран-партнеров предоставит не только оружие или технологии, но и военное присутствие.

Кроме того, Зеленский сообщал, что в беспилотниках типа «Шахед», применяемых при атаках на Ближнем Востоке, фиксируют компоненты с маркировкой «Сделано в России». По данным украинской разведки, российские детали в таких дронах обнаруживались еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент подчеркивал, что подобные беспилотники используются не только против Украины, но и в конфликтах на Ближнем Востоке, в частности, во время атак на военные объекты и базы союзников США. По его мнению, это свидетельствует о более широком распространении военных технологий и усилении угроз в регионе.