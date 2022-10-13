В МИД Украины предупредили, что Россия может готовить провокации на "Турецком потоке"

Россия пытается обвинить других в своих террористических целях, заявили в украинском МИДе.

В МИД Украины предупредили, что Россия может готовить провокации с повреждением газопровода "Турецкий поток", чтобы ограничить поставки газа в Европу.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В МИДе пояснили, что Россия может попытаться склонить Европу к возобновлению работы газопровода "Северный поток-2".

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"Частью этой стратегии Кремля являются навязчивые обвинения Украины и других западных стран в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает партнеров не подвергаться манипуляциям и попыткам России обвинить других в собственных террористических действиях. Это информационное прикрытие злонамеренных планов самой России", – говорится в заявлении министерства.

"В этом контексте рассматриваем лживые заявления о якобы задержании диверсантов, которые планировали повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации", — подчеркнули в МИД.

В ведомстве также призвали западных партнеров предупредить российский энергетический терроризм, а именно "занять уже сейчас жесткую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока 2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях".

Напомним, 12 октября президент РФ Владимир Путин назвал взрывы на "Северном потоке" "актом международного терроризма, целью которого является подорвать энергетическую безопасность Европы". Диктатор назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов. Кроме того, хозяин Кремля обвинил Украину в попытке подорвать газопровод "Турецкий поток".

Заметим, что по данным шведских расследователей, "Северный поток" подорвали умышленно. Доказательства свидетельствуют о серьезном саботаже.

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