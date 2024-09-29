В МИД Украины прокомментировали присоединение Швейцарии к китайско-бразильской "мирной инициативе"

В МИДе заявили, что не понимают логику руководства Швейцарии.

Министерство иностранных дел выразило разочарование из-за поддержки Швейцарией "китайско-бразильского консенсуса" относительно российской агрессии против Украины и призвал другие страны избегать участия в подобных инициативах.

Об этом идет речь в сообщении на сайте МИД.

"Украинская сторона разочарована информацией о поддержке швейцарской стороной так называемого "Китайско-бразильского консенсуса из 6 пунктов", — говорится в сообщении.

В МИДе заявили, что не понимают логику руководства Швейцарии, которое ранее организовывало первый глобальный Саммит мира 15-16 июня в Бюргенштоке.

"Наши страны продолжают активно сотрудничать над увеличением количества подписавших итогового Коммюнике этого саммита. Швейцария принимает участие в тематических конференциях по конкретным пунктам Формулы мира, целью которых является подготовка общей мирной рамки для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины", — говорится в заявлении. МИД.

В МИДе заявили, что любые идеи и дискуссии по завершению российской агрессии должны базироваться на двух принципах:

Во-первых, ничего об Украине без Украины.

Во-вторых, эти предложения должны основываться на уставе ООН и включать уважение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Кроме того, в МИДе заявили, что формула мира президента Владимира Зеленского является единственным путем, который позволит установить справедливый и всеобъемлющий мир в Украине.

"Любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, неприемлемы. Такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия", — заявили в МИДе.

Украина призывает Швейцарию избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины.

"Те инициативы, которые не признают факт неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины, приравнивают жертву и агрессора, предлагают деэскалацию за счет суверенитета и территорий Украины, не могут быть поддержаны Украиной", — сказали в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что представитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заявил, что его страна поддерживает мирную инициативу Китая и Бразилии по завершению войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговоры Китая о мире в Украине "не имеют смысла".

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