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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В МИД Украины прокомментировали решение по сбитому МН17: "Справедливость берет верх"

Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за трагедию рейса MH17. Андрей Сибига назвал это шагом к справедливости и победе правды.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Малайзийский самолет Boeing-777

Малайзийский самолет Boeing-777. / © Associated Press

Министр Андрей Сибига заявил о важном достижении по делу рейса MH17: Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в понедельник, 12 мая, официально признал Российскую Федерацию ответственной за сбыт самолета Boeing-777 Малазийских авиалиний в 2014 году над Донбассом.

Соответствующее сообщение было обнародовано в МИД Украины.

"Это еще один шаг на пути к восстановлению справедливости за это преступление. Сколько бы денег и усилий Россия не вкладывала во ложь и сокрытие своих преступлений - правда побеждает", - подчеркнул Сибига.

Министр также поблагодарил партнеров из Нидерландов и Австралии за совместную работу:

"Приветствую министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг с этой общей победой. Она имеет огромное значение для семей погибших в трагедии MH17".

Напомним, что рейс MH17 был сбит 17 июля 2014 над оккупированной частью Донбасса ракетой комплекса "Бук", который был доставлен с территории России. Погибли все 298 человек на борту, большинство - граждане Нидерландов, Австралии и Малайзии.

Также напомним, что в 2018 году сотрудники российских спецслужб пытались найти документы, касающиеся расследования авиакатастрофы рейса MH17 на Донбассе.

Тогда Нидерланды и Великобритания раскрыли масштабную кибероперацию офицеров ГРУ России против Организации по запрету химического оружия, которую пытались осуществить в апреле 2018 года.

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