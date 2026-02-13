ТСН в социальных сетях

В МИД Украины прокомментировали сотрудничество Китая и РФ: что на самом деле поставляет Пекин Москве

Вопрос Китая и войны в Украине снова прозвучал на международном уровне.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Китай не поставляет России летального оружия, а экономическое сотрудничество между Киевом и Пекином остается стратегически важным для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Китай не поставляет оружие, по данным нашей разведки, в Российскую Федерацию на тримунку. У нас таких фактов нет. Возможно, были выявлены какие-то моменты, но фактов поставки Китаем именно летального оружия в Россию у нас нет», — отметил министр.

В то же время он уточнил, что «да, есть поставки отдельно компанией продукции двойного назначения. Мы это прямо говорим и поднимаем с нашими китайскими партнерами».

Министр подчеркнул экономическую значимость Пекина для Украины: «Не следует забывать, что на сегодня Китай — №1 торговый партнер для Украины, и в прошлом году наш товарооборот достиг 21 миллиарда долларов».

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии этого трепа взаимовыгодного сотрудничества», — сказал он.

напомним, ранее мы писали о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о достижении прогресса после двух раундов важных трехсторонних консультаций, состоявшихся в Абу-Даби.

Кроме того мы писали о том, что, Сибига заявлял о важной роли Пекина в приближении справедливого мира и анонсировал возможный обмен официальными визитами на высшем уровне.

