В МИД Украины прокомментировали требование РФ об "уничтожении западного оружия"

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © МИД Украины

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В МИДе прокомментировали требование РФ к Украине уничтожить предоставленное Западом оружие. Там считают, что она абсурдна.

Об этом написал спикер МИД Украины Георгий Тихий.

По его мнению, требования Кремля каждый раз поражают своей абсурдностью. Более того, государство-агрессорка лишь в очередной раз показала: ему нужен не мир, а война.

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"Российские чиновники почти каждый день выдвигают новые абсурдные требования. Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий Соединенных Штатов по прекращению войны", - отметил он.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Украина должна уничтожить все оружие, предоставленное западными партнерами. Это условие нужно РФ для прекращения огня.

«Все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружение — ред.) должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантировано», — сказал Грушко.

По мнению россиянина, оружие якобы создает "угрозу безопасности не только России, но и стран Запада". Прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в российский так называемый "меморандум об урегулировании военного конфликта в Украине".

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