В МИД Украины сделали заявление по поводу ударов США по Ирану: что именно сказали

Оружие Израиля.

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Украина официально заявила, что поддерживает действия США и Израиля, направленные на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что развитие иранской ядерной программы представляет угрозу как для Ближнего Востока, так и для глобальной безопасности.

"Мирные попытки остановить разработку оружия массового поражения со стороны Ирана продолжались годами, но так и не принесли результата. Агрессивная политика режима в Тегеране, в частности, постоянная дестабилизация Ближнего Востока и поддержка вооруженных формирований, привели к нынешнему развитию событий", - говорится в заявлении.

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В МИД напомнили, что Иран является соучастником агрессии против Украины - передавая России дроны и технологии, которые Москва применяет для обстрелов гражданской инфраструктуры. Такие действия, по словам дипломатов, прямо нарушают резолюцию Совбеза ООН №2231.

"Удар по иранской ядерной программе — это четкий сигнал Тегерана о недопустимости дальнейшей дестабилизации. Именно сила, направленная на мир, может остановить государства, ведущие политику конфронтации, террора и лжи", — подчеркнули в МИД.

Украина также призвала Иран прекратить помощь России в войне, а международное сообщество — усилить санкционное давление на Москву, в частности, по нефтяным доходам и оборонному бюджету.

"Мы верим, что иранский народ заслуживает достойного и мирного будущего без диктатуры и конфронтации. Так же, как и украинцы — победы в войне из-за решимости мира в поддержке справедливости", — заявили в МИД.

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Ранее в Пентагоне заявили, что США уничтожили ядерную программу Ирана и эти удары не были направлены против армии или народа страны.