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В МИД Украины сделали заявление по поводу ударов США по Ирану: что именно сказали
МИД Украины заявил о поддержке ударов США и Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана.
Украина официально заявила, что поддерживает действия США и Израиля, направленные на уничтожение ядерной инфраструктуры Ирана.
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что развитие иранской ядерной программы представляет угрозу как для Ближнего Востока, так и для глобальной безопасности.
"Мирные попытки остановить разработку оружия массового поражения со стороны Ирана продолжались годами, но так и не принесли результата. Агрессивная политика режима в Тегеране, в частности, постоянная дестабилизация Ближнего Востока и поддержка вооруженных формирований, привели к нынешнему развитию событий", - говорится в заявлении.
В МИД напомнили, что Иран является соучастником агрессии против Украины - передавая России дроны и технологии, которые Москва применяет для обстрелов гражданской инфраструктуры. Такие действия, по словам дипломатов, прямо нарушают резолюцию Совбеза ООН №2231.
"Удар по иранской ядерной программе — это четкий сигнал Тегерана о недопустимости дальнейшей дестабилизации. Именно сила, направленная на мир, может остановить государства, ведущие политику конфронтации, террора и лжи", — подчеркнули в МИД.
Украина также призвала Иран прекратить помощь России в войне, а международное сообщество — усилить санкционное давление на Москву, в частности, по нефтяным доходам и оборонному бюджету.
"Мы верим, что иранский народ заслуживает достойного и мирного будущего без диктатуры и конфронтации. Так же, как и украинцы — победы в войне из-за решимости мира в поддержке справедливости", — заявили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что США уничтожили ядерную программу Ирана и эти удары не были направлены против армии или народа страны.