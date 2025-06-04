В МИД Украины возмутились решением Генассамблеи ООН: при чем здесь кони

Заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица / © Associated Press

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Решение Генассамблеи ООН о праздновании Международного дня лошади по предложению Монголии вызвало возмущение в украинском МИДе.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица написал по этому поводу гневный пост в соцсети X.

Украинский дипломат напомнил, что еще совсем недавно украинской делегации оказывали сопротивление, когда она инициировала введение Дня борьбы с дезинформацией, мотивируя тем, что достаточно вводить различные международные дни.

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По этому поводу Кислица вспомнил произведение Михаила Коцюбинского «Лошади не виноваты», название которого стало крылатым выражением.

«Это выражение о лошадях на самом деле о лицемерном нежелании видеть действительных виновников, снимать вину с виновных… Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить», — заявил он.

Замминистра подчеркнул, что резолюцию предложила принять Монголия, визит в которую осмелился осуществить президент РФ Владимир Путин, несмотря на выданный Международным уголовным судом ордер на его арест.

Кислица напомнил, что Монголия ратифицировала Римский статут и нарушила свои международные обязательства, когда не арестовала Путина.

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Также заместитель главы МИД считает, что Украина не должна была во время голосования поддерживать такую инициативу.

«Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации», — написал он.

Сергей Кислица также выразил свою поддержку позиции делегации США, которая единственная проголосовала против введения Международного дня лошади.

Напомним, недавно Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что вынуждено сократить поддержку внутренних переселенцев (ВПЛ) в Украине.

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