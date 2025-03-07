В МИД Украины высказались о территориальных уступках

Украине не поступало никаких официальных предложений от США или других партнеров относительно территориальных уступок. Подобные заявления в СМИ следует воспринимать без лишних эмоций.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил на брифинге.

"Мы рассматриваем это как общие формулировки. К нам не поступали никакие официальные предложения со стороны США или других партнеров относительно уступок", – сказал спикер МИД.

Он добавил, что заявления в медиа – это часто ответы на вопросы журналистов и не стоит делать далеко идущих выводов из этих высказываний.

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"То, что мы видим в медиа – это информационная буря. Надо относиться к ней спокойно, анализировать действия, а не слова", – сказал Тихий.

Он также отметил, что суверенитет Украины в международно признанных границах не подлежит сомнению. Спикер МИД акцентировал, что Россия незаконно находится на украинской территории.

"Украина является целостным государством, и это поддерживается абсолютным большинством государств-членов ООН", – резюмировал представитель МИД.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться на "территориальные компромиссы".