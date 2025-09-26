В МИД Украины жестко ответили на хамство Сийярто на адрес Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Реклама

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на заявление венгерского министра Петера Сийярто, который в дерзкой манере отверг информацию президента Владимира Зеленского о возможном нарушении украинского воздушного пространства венгерскими дронами.

Об этом говорится в сообщении МИД.

Глава МИД Украины назвал заявление Сийярто «нападением» на президента Украины. В то же время Сибига отметил, что венгерское правительство противостоит не только Украине, но и всей Европе.

Реклама

«Мы начинаем видеть многое, Петере, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, его открытое и скрытое противостояние Украине и остальной Европе, служение Кремлю. Никакие ваши нападки на нашего Президента не изменят того, что мы видим — и что видят все», — написал Сибига.

Напомним, в пятницу 26 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные зафиксировали, вероятно, венгерские разведывательные беспилотники в воздушном пространстве страны.

По словам лидера Украины, эти БПЛА, вероятно, шпионили за промышленными объектами вблизи украинской границы. Украинские власти рассматривают такие полеты как попытку разведки и нарушения суверенитета государства.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто очень резко отреагировал на заявление Зеленского. Он отрицал причастность Венгрии к инциденту и назвал украинского президента «сумасшедшим», заявив: «Кажется, господин президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума на фоне антивенгерской истерии. Теперь он уже видит и привидений».