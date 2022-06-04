В МИД утверждают, что Канада делает все возможное для прекращения войны в Украине

Канада непреклонна в поддержке Украины.
Канада сотрудничает с международными партнерами, чтобы поскорее положить конец кровопролитию в Украине.
Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, пишет Укринформ.
"Когда Путин проигнорировал все дипломатические усилия и начал полномасштабное вторжение в Украину, Канада вместе с международными партнерами приняла меры. Мы еще не завершили. Мы продолжаем работать с мировым сообществом, чтобы делать все возможное для прекращения агрессии путинского режима", — сказала Жоли.
Канада непреклонна в поддержке Украины.
"В то время как мир реагирует на ужасающие события в Украине, Канада не отступит от привлечения Путина и его муртадов к ответственности, и продолжит поддерживать расследование Международным уголовным судом вероятных военных преступлений", — отметила министр.
Жоли отметила, что "украинцев крепко держатся уже в течение 100 дней".
"Их мужество и стойкость вдохновляют нас всех", — резюмировала она.
Читайте также:
- Девять из десяти украинцев столкнутся с бедностью: ООН дала нелестный прогноз в случае долговременной войны
- Путин действительно достаточно серьезно болен — бывший руководитель британской разведки
- "Это очень сильный ход": военный эксперт объяснил, зачем таблоиды "похоронили" Путина