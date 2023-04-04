В МИД Венгрии возмущены возобновлением работы комиссии Украина-НАТО

Будапешт перестанет блокировать развитие отношений между НАТО и Украиной после того, как "украинцы вернут венграм Закарпатья их права"

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сиярто выразил недовольство из-за того, что комиссия Украина -НАТО возобновила свою работу и заявил, что это "нарушение принципов единства" в Альянсе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приглашение министра иностранных дел Украины нарушает принцип единства союзников в рамках НАТО, но мы примем участие во встрече в духе конструктива", – заявил глава венгерской дипломатии.

Кроме того, он заявил, что Будапешт перестанет блокировать развитие отношений между НАТО и Украиной после того, как "украинцы вернут венграм Закарпатья права, которыми они пользовались до 2015 года".

Кроме того, Сиярто заявил, что очередная встреча Альянса должна подчеркнуть, что "НАТО не участвует в войне по соседству с нами и что необходимо сделать все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и НАТО впервые за шесть лет официально сели за стол переговоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намерен "замораживать" войну в Украине.

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