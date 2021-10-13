В МИД заявили, что ищут оптимальный вариант возвращения Саакашвили в Украину

Речь идет не только об экстрадиции.

Украина ищет оптимальный вариант возвращения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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По словам главы МИД, возвращение Саакашвили в Украину может произойти не только по процедуре экстрадиции.

"Мы изучаем полностью юридические позиции этого дела и выбираем лучший алгоритм, который будем использовать в этом случае. Еще раз подчеркиваю, что Саакашвили является гражданином Украины, мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение о том, каким именно путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, то тогда уже мы об этом сообщим ", — отметил Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с задержанным Михаилом Саакашвили.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий на посту главы государства. К слову, по возвращении Михо в Грузию против него открыли еще одно дело — о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

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