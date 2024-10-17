В МИД заявили об "огромной угрозе" из-за войск Северной Кореи

Участие военных Северной Кореи в войне против Украины создает серьезную угрозу дальнейшей эскалации и увеличению масштабов агрессии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главами МИД Северо-Балтийской восьмерки.

"Это огромная угроза дальнейшей эскалации. Мы подходим к новой фазе, новым реалиям войны, российской агрессии… Мне кажется, что речь идет о масштабировании вооруженной агрессии. Это может стать большой угрозой, как и поставки ракет из Ирана", — сказал Сибига.

Украинский министр подчеркнул, что речь идет о подразделениях вооруженных сил Северной Кореи, а не обычных наемников. Именно поэтому международное сообщество должно дать жесткий ответ на действия Пхеньяна.

"Должны быть жесткие ответы, санкции, должна быть дальнейшая изоляция этих стран, этой оси зла, которая формируется вокруг РФ. Это КНДР, Иран с их военной помощью, Сирия, РФ и Белоруссия", — подчеркнул Андрей Сибига.

Как сообщали СМИ, Россия готовит более 10 тысяч военных из Северной Кореи на Дальнем Востоке. Солдаты готовятся к переброске на приграничные территории возле Украины.

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