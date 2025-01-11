В МИДе прокомментировали взятие в плен военных из КНДР: что это значит для мира

Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.

Участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, что угрожает Индо-Тихоокеанскому региону.

Об этом в соцсетях написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", — пояснил глава МИД.

Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.

Напомним, что ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.

Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.

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