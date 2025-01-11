В МИДе прокомментировали взятие в плен военных из КНДР: что это значит для мира

Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.
Участие в захватнической войне против Украины принимают регулярные войска КНДР, а не наемники, что угрожает Индо-Тихоокеанскому региону.
Об этом в соцсетях написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Первые северокорейские военнопленные находятся в Киеве. Регулярные войска КНДР, а не наемники, ведут агрессивную войну против европейской страны. Это оказывает непосредственное влияние на безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", — пояснил глава МИД.
Сибига призвал мир к "максимальному давлению" на режимы в Москве и Пхеньяне.
Напомним, что ВСУ в Курщине впервые взяли в плен двух солдат Северной Кореи.
Пленные КНДРовцы не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи.
Читайте также:
- "Армия смертников": украинские военные впервые столкнулись с солдатами КНДР – репортаж с фронта
- Разминируют территории своими телами: военный ВСУ рассказал, как воюют солдаты из Северной Кореи
- "Приключения" бойцов КНДР на войне: о чем солдаты Ким Чен Ина пишут в предсмертных письмах