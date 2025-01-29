В МИДе рекомендовали Фицо "посмотреть в зеркало", а не искать врагов в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на фоне падения доверия со стороны населения своей страны и массовых протестов против его пророссийской политики стал искать врагов в Украине.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что таким образом Фицо пытается переложить ответственность за свои провалы во внутренней политике на иностранные государства и лидеров. "Советуем посмотреть не за границу, а в зеркало", — подчеркнули в ведомстве.

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"Украинская сторона неоднократно предупреждала об опасности пророссийской политики руководства Словакии. Результат очевиден: Роберт Фицо и отдельные парламентские деятели Словакии отравились российской пропагандой, перестали различать черное и белое, а ныне уже стали называть лидеров соседних дружественных демократий" врагами .

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая позиция и политика Роберта Фицо идет вразрез с выбором народа Словакии быть неотъемлемой частью Европейского сообщества.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал украинского президента Владимира Зеленского врагом Словакии.

Позже президент Владимир Зеленский ответил на последние угрозы словацкого премьера Роберта Фицо, чтобы заблокировать любую помощь от ЕС Украине.

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