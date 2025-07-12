В МИДе заявили, что не видели «новую концепцию мира» от России

Спикер МИД Украины Георгий Тихий

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Министерство иностранных дел Украины не получало никакой официальной «новой концепции» урегулирования войны, которую Россия, по сообщениям, передала госсекретарю США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Радио Свобода.

«Для того чтобы выразить свое отношение, мне нужно увидеть эту концепцию. На сегодняшний день ни я, ни, насколько мне известно, кто-либо другой в Украине, эту концепцию не видел. Если нам ее передадут, будем изучать», — сказал Тихий.

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Он подчеркнул, что единственное, что Украина видит от РФ, — это агрессия.

«Мы видим не концепцию, а конкретные российские удары по нашим городам и общинам и ежедневный террор», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Тихий добавил, что судить о намерениях Кремля следует не по заявлениям, а по реальным действиям.

«Нам кажется, что российские удары по Украине гораздо более красноречиво свидетельствуют о курсе Москвы и ее позиции по миру, чем любые концепции, которых никто не видел», — подчеркнул он.

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Спикер МИД также отметил, что доверие к публичным заявлениям российской стороны бесполезно, поскольку «как правило, они лживы».

Ранее сообщалось, что после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Москва предложила «новый подход» к завершению войны, но не уточнил, в чем именно он состоит.

Мы ранее информировали, что европейские лидеры пересмотрели подход к взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом по Украине.