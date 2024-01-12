В Минобороны Британии озвучили детали ударов по хуситам в Йемене

Коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к атакам в Красном море.

Четыре истребителя Королевских ВВС Великобритании типа Typhoon нанесли удары управляемыми бомбами Paveway IV по двум объектам военной инфраструктуры боевиков-хуситов в Йемене.

Об этом сообщается в заявлении министерства обороны Великобритании, пишет Укринформ.

"11 января самолеты Королевских ВВС Великобритании присоединились к коалиционным силам и нанесли удары по объектам, используемым повстанческой группировкой хуситов в Йемене для нападений на судоходство в южной части Красного моря", — говорится в документе.

Эсминец военно-морского флота Британии Diamond вместе с американскими и французскими военными кораблями ранее был подключен к "защите жизненно важных международных судоходных путей от беспилотников и ракет хуситов".

Боевики продолжали угрожать торговым судам, а также целенаправленно обстреляли 9 января Diamond и корабли ВМС США, "коалиционные силы определили ключевые объекты, причастные к этим атакам, и договорились о проведении тщательно скоординированного удара, чтобы уменьшить способность хуситов нарушать международное право. ".

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"Четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для нанесения точечных ударов по двум из этих объектов хуситов", — отмечается в заявлении.

Один из объектов, расположенный в населенном пункте Бани на северо-западе Йемена, использовался для запуска разведывательных и ударных дронов.

"Наши самолеты нанесли удары по ряду целей, привлеченных в операциях с использованием беспилотников", — заявили в оборонном ведомстве Великобритании.

Вторым объектом, по которому нанесли удар британские самолеты, является аэродром в городе Абс.

"Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников в сторону Красного моря. Несколько ключевых целей на аэродроме были идентифицированы и по ним был нанесен удар нашими самолетами", — говорится в заявлении.

С целью уменьшения рисков для гражданского населения авиаудары наносили ночью.

Напомним, что ранее сообщалось, что США и Великобритания ударили по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк".

Также президент США Джо Байден прокомментировал авиаудары в Йемене.

К тому же британский премьер Риши Сунак прокомментировал удар по хуситам в Йемене военно-воздушных сил Великобритании совместно с США при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна.

Добавим, хуститы время от времени атакуют торговые суда в Красном море.

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