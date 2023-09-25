В Минобороны Британии заявили, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины со стороны Лондона

В Британии соглашаются, что в интересах Запада поддерживать Украину, чтобы она оставалась демократической.

Великобритания будет поддерживать Украину вне зависимости от того, с каким результатом закончатся президентские выборы в Соединенных Штатах.

Об этом заявил глава Министерства обороны Британии Грант Шеппс, передает CNN.

Отвечая на вопрос о том, что будет делать Лондон, если к власти в США придет президент от Республиканской партии, который решит прекратить поддержку Украины, он заявил, что "до того, как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев, еще далеко, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине".

Кроме того, он согласился со словами президента Украины Владимира Зеленского о том, что действительно жители Соединенных Штатов видят, что поддержка Украины, чтобы она оставалась демократической страной, в их интересах.

"Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно ворваться к демократическому соседу. И именно поэтому Британия стояла твердо (на защите Украины), и мы будем продолжать это делать", — заявил Шеппс.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на сумму 225 млн евро, чтобы укрепить энергетическую безопасность Украины и помочь избавиться от зависимости от ядерного топлива из РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании собираются подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих к концу 2023 года.

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