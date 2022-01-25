В Минобороны Чехии назвали условие, при котором могут отправить в Украину своих солдат

В Минобороны Чехии назвали условие, при котором могут отправить в Украину своих солдат

В Чехии подчеркнули, что Украина заслуживает самостоятельно решать свою судьбу.

Правительство Чехии готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в связи с угрозой возможного нового нападения РФ. Для этого украинские власти должны направить соответствующий запрос в страну.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в интервью Nezávislý Deník.

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Глава Минобороны Чехии указала, что Украина является партнером ее страны и НАТО.

Поэтому в случае соответствующего запроса от Киева, Чехия готова рассмотреть возможность отправления своих солдат в Украину. Впрочем, о каком количестве военнослужащих может идти речь, она не уточнила.

"Украина — наш партнер. Партнер НАТО и партнер Чешской Республики. У нас есть общая история, обе страны были под советским владычеством. Украина является хорошим партнером НАТО. Украина заслуживает самостоятельно решать свою судьбу… Если Чехию попросят отправить солдат в Украину, мы готовы это рассмотреть. Мы имеем волю помочь Украине", — сказала она.

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